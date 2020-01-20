Kadın gardiyan hapishanede uyuşturucu baronuyla birlikte oldu

İngiltere’de HMP Frankland Hapishanesi’nde görev yapan Stephanie Smithwhite isimli gardiyan, uyuşturucu baronu Curtis Warren ile hapishanede uygunsuz ilişki yaşadı. Suçunu kabul eden gardiyan, hakimin kendisine vereceği cezayı bekliyor.

İngiltere, cezaevinde yaşanan yasak ilişki rezaletini konuşuyor. Skandalın ortaya çıkmasıyla gardiyan işinden oldu. Suçunu kabul eden gardiyan, hakimin kendisine vereceği cezayı bekliyor.

UYGUNSUZ İLİŞKİ YAŞADILAR

İngiltere’nin Durham kentinde yaşayan Stephanie Smithwhite, HMP Frankland Hapishanesi’nde görev yapan tecrübeli bir gardiyandı.

Ülkenin Boldon Colliery kasabasından olan 40 yaşındaki gardiyan, 57 yaşındaki gangster ve uyuşturucu baronu Curtis Warren ile hapishanede uygunsuz ilişki yaşadı.

Liverpool doğumlu gangster ile 2018 yılının haziran ayında ilişki yaşamaya başlayan Stephanie Smithwhite’ın yasak ilişkisi, altı ay sürerek aralık ayına kadar devam etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Stephanie Smithwhite, önceki gün Durham Mahkemesi’ne çıkartıldı. Tecrübeli gardiyan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Kefaletle serbest bırakılan Stephanie Smithwhite’ın alacağı ceza 7 Şubat’ta açıklanacak. Bir kız annesi olan Stephanie’nin 1 yaşında bir torunu var. Gardiyanın evli olup olmadığı ise bilinmiyor.

“BUNLAR ÇOK CİDDİ SUÇLAR”

Hakim Jonathan Carroll, “Yargılandığın iki suçu da kabul ettin. Durumun vahametinin farkındasındır. Bunlar çok ciddi suçlar.” diye konuştu. Hakim Carroll ayrıca, “Geçmişin tepeden tırnağa araştırılacak. Çünkü hakkında vereceğim kararda bu büyük rol oynuyor.” dedi.