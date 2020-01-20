İngiltere artık kömüre yatırım yapmayacak

İngiltere, artık yeni kömür madenciliği veya kömürden elektrik üretim projelerine yatırım yapmayacak.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’nin artık yeni kömür madenciliği veya kömürden elektrik üretim projelerine yatırım yapmayacağını açıkladı.

Londra’da düzenlenen İngiltere-Afrika yatırım konferansında konuşan Johnson, “Bugünden itibaren, İngiliz hükumeti, yurt dışında termal kömür madenciliği veya kömürlü elektrik tesislerine yeni doğrudan resmi kalkınma yardımı, yatırım, ihracat kredisi veya ticari teşvik vermeyecek” dedi.

Johnson ülkenin düşük ve sıfıra-karbon alternatiflere geçişe odaklanacağını belirtti.