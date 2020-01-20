Brexit sonrası iki kat hızlı büyüme bekleniyor

6 hours önce
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Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği’nden ayrılıktan  sonra ekonomik büyümeyi aşağı yukarı ikiye katlamayı amaçladıklarını,  ancak AB kurallarına bağlı kalmak isteyen büyük imalatçı sektörlere  destek olmayacaklarını söyledi.

Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forum öncesinde Financial Times’a  konuşan Javid, İngiltere’nin Brexit sonrası için ticaret görüşmelerinde,  bazı işletmelerin görmek istediklerinin aksine AB kurallarına bağlı  kalma taahhüdü vermeyeceğini ifade etti.

Javid, “AB ile kuralların uyumlaştırılması, AB kurallarının uygulanması  olmayacak. Ortak pazar içinde yer almayacağız ve gümrük birliği içinde  olmayacağız. Bunu bu yılın sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.

Britanya Ticaret Odası (BCC) işletmelerin hükümetin Brexit’e  pragmatik yaklaşmasını istediklerini, hükümetin planları konusunda açık  olmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

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