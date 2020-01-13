İngiltere ekonomisinde “beklenmedik” daralma

İngiltere ekonomisi genel seçimler öncesi Kasım ayında beklenmedik bir şekilde daraldı ve bu veri, yılın dördüncü çeyreğinin bütününde büyüme olup olmayacağına ilişkin belirsizliğin artmasına neden oldu.

Bu veriler, yetkililerin ekonomideki yavaşlama sürerse ilave teşviklerin gerekip gerekmeyeceğini tartıştığı İngiltere Merkez Bankası’ndaki endişeleri güçlendirdi.

İngiltere’de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) Kasım ayında yüzde 0.3 daraldı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre GSYH’nın değişmemesi bekleniyordu. Budurumda, ekonominin dördüncü çeyrekte daralmaması için Aralık ayında büyümenin yüzde 0.1 ila yüzde 0.2 aralığında çıkması gerekiyor.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’in ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmek için bol alan bulunduğunu kaydetmesi ve politika yapıcılardan Silvana Tenreyro ve Gertjan Vlieghe’nin daha düşük borçlanma maliyetlerini savunan çalışma arkadaşlarına katılabilecekleri uyarılarında bulunmasının ardından faiz indiriminin daha yakında olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Sterlin bu gelişmelerle birlikte düşüşünü beinci güne taşımaya yöneldi.

Sterlin dolar karşısında büyüme verisi sonrası düşüşünü sürdürdü ve yüzde 0.8 kayıpla 1.2966 seviyesine kadar indi. Parite, BOE’nin gevşemeye gidebileceği beklentileri ile üst üste beş gündür geriliyor. İngiltere tahvilleri, kısa vadeliler öncülüğünde yükseldi ve beş yıl vadeli tahvilin faizi Aralık başından bu yana en düşük seviyesini gördü.