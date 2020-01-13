Prens Harry ve Meghan Markle’ın Los Angeles’a yerleşeceği iddiası

7 hours önce
0 179 Bir dakikadan az

İngiltere’de kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın, ABD Başkanı Trump’ın görevinin sona ermesinin ardından Los Angeles’a taşınacağı iddia edildi.

İngiltere’de 8 Ocak’ta kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakacaklarını ve mali açıdan bağımsız hale gelmeyi planladıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle krizi sürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, çiftin ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinin sona ermesinin ardından yeni evlerini Los Angeles’ta kuracakları belirtildi. İlk olarak Kanada’da yaşamayı planlayan ikilinin daha sonra kalıcı olarak Los Angeles’a taşınarak işlerini de orada kuracakları ifade edildi.

Öte yandan 2016 yılında Meghan Markle, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “bölücü” ve “kadın düşmanı” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
290

Prens Harry ve Prens William’dan ortak açıklama

5 days önce
439

Prens Harry ve Meghan Markle Londra’ya döndü

2 weeks önce
318

İngiltere merkezli gözlemevinden ‘Türkiye 1600 Suriyeli’yi Libya’da savaşmak için eğitiyor’ iddiası

2 weeks önce
256

Almanya’da bir hayvanat bahçesinde ‘havai fişekten çıktığı’ iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin