Kuzey İrlanda bir üniversite Hillary Clinton’ı fahri rektör ilan etti

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey İrlanda’nın Queen’s Üniversitesine fahri rektör olarak atandı.

Belfast’taki üniversitenin 11’inci fahri rektörü olan Clinton, aynı zamanda bu unvanı alan ilk kadın da oldu.

Clinton’ın 5 yıl sürecek görevi daha ziyade törensel nitelik taşıyor.

Üniversitenin mezuniyet törenlerinde bulunan fahri rektör, kuruluşun dünya çapında büyükelçisi rolünü de üstleniyor.

Clinton aynı üniversiteden önceki yıl fahri doktora da almıştı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın eşi olarak Kuzey İrlanda’yı 1995’te ziyaret etmişti. Bill Clinton, ülkeyi görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı olurken Hillary Clinton da ilk first lady olmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Clinton Kuzey İrlanda’daki barış sürecinde İngiltere üzerinde kurduğu baskıyla kilit rol oynamış, adaya görece barışı getiren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması’nın arkasındaki isimlerden biri olmuştu.

Ayrılıkçı Sinn Fein partisinin lideri Gerry Adams’a ABD vizesi veren Clinton, 1995’teki Kuzey İrlanda ziyareti sırasında da Adams ile el sıkışmıştı.

Hillary Clinton 2009-2013 yıllarında Barcak Obama yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.