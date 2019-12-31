Ayağı kırılan kadın 6 saat ambulans bekledikten sonra öldü

Evinin dışında düşerek ayağını kıran kadın, soğuk kaldırımın üzerinde ambulans beklediği 6 saatin ardından öldü.

Donna Gilby, Aberdare yakınlarındaki Cwmaman köyünde arabasından çıkarken ayağının takılmasıyla hareket edemez hale geldi.

47 yaşındaki kadın, acı içinde yerde yatarken 999 acil çağrı merkezi operatörleri kadının telaşlı ailesine çok sayıdaki çağrıyla başa çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Sırtında ciddi bir ağrı olduğu için bir çocuk annesi kadını hareket ettirmeye korkan akrabaları ve komşuları, Gilby’i sıcak tutmak amacıyla üzerine montlar ve battaniyeler örttü.

6 saatlik bekleyişin ardından nihayetinde Merthyr Tydfil’deki Prens Charles Hastanesi’ne kaldırılan kadın,ertesi gün ani kalp durması nedeniyle öldü.

Şimdi adli tabip, resmi soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.

Kadının babası Gareth Gilby, “O kadar saat beklemesi kesinlikle doğru değildi” dedi.

74 yaşındaki baba, kızının yerde yığıldığı anların bir fotoğrafını paylaştı çünkü aile halkın Donna Gilby’nin neler yaşadığını bilmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Wales Online’e konuşan Gareth Gilby, şunları söyledi: “Ambulans hizmetini aradık ve Donna’nın düştüğünü, bilincinin de kapandığını söyledik. Saat sabah 8-8.30’du.

Çağrıyı cevaplayan kişi ‘yoğun bir çağrı akışıyla’ uğraştıklarını ve ‘mümkün olan en kısa zamanda’ geleceklerini söyledi. Bir saat sonra hiçbir belirti görmeyince yeniden aradık. Bu kez, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ancak ona ne zaman ulaşabileceklerini bilmediklerini söylediler.”

Baba, bir ambulansın sonunda, 14.00’ten kısa bir süre önce geldiğini söyledi.

Ancak düzensiz kalp atışları olan Donna Gilby, çarşamba sabahının erken saatlerinde öldü.

Baba sözlerine şöyle devam etti:

Pırlanta gibi biriydi, başkalarını kendinden çok düşünürdü. Herhangi biri için her şeyi yapabilirdi. Yani kendi sorunlarını ikinci sıraya koyardı.

Donna Gilby’nin ölümünün yardım beklemekten kaynaklandığına yönelik iddia yok; yine de Welsh Ambulans Hizmetleri bir açıklamayla gecikme için özür diledi ve geç kalan müdahaleyi araştıracağına söz verdi.

Kurumun baş yöneticisi Jason Killens, “Bu olayda müdahalemiz, istediğimizden uzun sürdüğü için üzgünüz” diye konuştu.

“Ambulans bekleme sürelerinin uzunluğu, sadece Wales’te değil tüm Birleşik Krallık’ta, plansız sağlık sisteminin tamamında sıkışma yaşandığının işaretidir” diyen Killens, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yüksek öncelikli acil çağrılardaki artış ve özellikle hastaneye nakletmedeki ciddi gecikmeler, 999 çağrılarına istediğimiz hızda cevap verme kabiliyetimizi etkiliyor.