Plastik 20 Poundluk banknotlar Şubat’ta tedavüle giriyor

İngiltere Merkez Bankası yeni plastik banknotu 20 poundu Şubat ayında tedavüle sokacağını duyurdu.

Plastik para devrimine Eylül 2016 yılında 5 poundluk banknotlarla başlayan İngiltere Merkez Bankası plastik 10 poundların ardından plastik 20 poundları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçen Ekim ayında yapılan duyuru ile tasarımı açıklanan plastik 20 poundların 20 Şubat 2020 tarihinde kullanıma sokulacağı belirtildi.

12 yıldır kullanılan kağıt 20 poundlar, plastik banknotların çıkmasının ardından piyasadan kaldırılacak.

Bankalar ve postanelerden değişimi gerçekleştirilecek olan kağıt 20 poundların son kullanım tarihi ise İngiltere Merkez Bankası tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.