Plastik 20 Poundluk banknotlar Şubat’ta tedavüle giriyor

42 mins önce
0 43 Bir dakikadan az

İngiltere Merkez Bankası yeni plastik banknotu 20 poundu Şubat ayında tedavüle sokacağını duyurdu.

Plastik para devrimine Eylül 2016 yılında 5 poundluk banknotlarla başlayan İngiltere Merkez Bankası plastik 10 poundların ardından plastik 20 poundları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçen Ekim ayında yapılan duyuru ile tasarımı açıklanan plastik 20 poundların 20 Şubat 2020 tarihinde kullanıma sokulacağı belirtildi.

12 yıldır kullanılan kağıt 20 poundlar, plastik banknotların çıkmasının ardından piyasadan kaldırılacak.

Bankalar ve postanelerden değişimi gerçekleştirilecek olan kağıt 20 poundların son kullanım tarihi ise İngiltere Merkez Bankası tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
512

Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları ‘İyi Noeller’ diyerek etrafa saçtı

2 weeks önce
762

Kumbarasını çalan kişi en yakın arkadaşı çıktı

3 weeks önce
1,081

Avrupa’da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu

3 weeks önce
94

Plastik kirliliği yarım milyon keşiş yengecini öldürdü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin