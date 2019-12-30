Eski ve yeni kocasıyla aynı evde yaşıyor

İngiltere’de 49 yaşındaki bir kadın 20 yıllık eski kocası ve 2010 yılında evlendiği yeni kocasıyla aynı evde yaşıyor. Akıllara çılgınca gelse de gerçek yürek burkuyor.

49 yaşındaki Sue Gardner McPhail, 1990 yılında 57 yaşındaki John Featherstone ile İngiltere’nin Merseyside’in Birkenhead bölgesinde tanıştı.

Sue, John’un taksisine binmişti ve o gün John’un doğum günüydü. Sohbet etmeye başladılar ve aralarında bir elektrik oldu. Daha sonra da buluşup görüşmeye karar verdiler ve ilişkileri ilerledi. Alışılmışın aksine Sue, John’a evlenme teklifinde bulundu, John ise bu teklifi düşüneceğini söyledi. Aynı gün ise sevgilisi Sue’nun teklifini kabul etti. Bundan sonrası çok hızlı ilerledi. Çift, Pazartesi günü evlilik için gün aldı. Sue, ertesi günü gelinliğini satın aldı ve Sue ile John Perşembe günü evlendi.

Sue ve John’un evlilikleri ilk yıllarda son derece mutlu geçti. Ancak çift birbirinden kopmaya ve uzaklaşmaya başladı. Sue, İngiliz Daily Mirror gazetesine verdiği röportajda, “Aramız iyice gerilmeye ve birbirimizden kopmaya başlamıştık. Artık ayrı odalarda uyuyorduk” diye anlatıyor.

Sue, İngiltere’ye geri taşınmak istediğini ancak John’un Kuzey İrlanda’da kalmak istediğini anlatıyor. Ayrıca John’un insomnia hastalığı yüzünden de ayrı düşmüşler ve Sue sıkılmaya başlamış.

Sue, ikinci eşi Kevin ile Facebook üzerinden tanışıyor. Kevin’ın ortak arkadaşlarının bir fotoğrafına yaptığı yorumu gören Sue, “Fotoğrafını görür görmez ondan etkilendim” diye anlatıyor. 2010 yılında tanışan Sue ve Brighton kentinde yaşayan Kevin, birbirlerine yüzlerce mesaj gönderiyor. Bir ay sonra Sue, John’a biriyle tanıştığını itiraf ediyor ve o sırada evli olan Kevin da karısını terk ediyor.

“John’a biriyle tanıştığımı ve Belfast’a taşınmasını istediğimi söyledim. Şaşırmadı ya da üzülmedi. Sinirlenmedi de. Böyle bir şeyin olacağını beklediğini söyledi” diye anlatıyor Sue.

“Hatta Kevin’ın da benim de Belfast’a uçak bileti almak için paramız olmadığını söylediğimde John Kevin’ın bilet parasını ödemeyi kabul etti. “Seni mutlu ettiği sürece benim için problem yok” diyen John, “Ben evden taşınırım, siz burada yaşayın” teklifinde bulundu.

Sue ve John, resmi olarak 2012 yılında boşandı. Tam bir yıl sonra Noel akşamında ise Kevin ve Sue hayatlarını birleştirdi. John, eski karısının mutlu gününde onu yalnzı bırakmadı.

Aradan yıllar geçti ve Kevin ile Sue’nun mutlu evlilikleri sürüyordu. Ta ki bu yılın kasım ayında Sue’ya gelen bir telefona kadar.

Arayan eski kocası John’du ve ağlıyordu. “John’u 30 yıldır tanıyorum ama ağladığını ilk kez o gün telefonda duydum” diyen Sue, eski kocasının akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde yıkıldı. Kanser pankreasa da sıçramıştı ve hastalığın geri dönüşü yoktu.

Sue, evlenirken John’a verdiği sözü unutmamıştı: “İyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta…” Sue, John’u eve getirmeye ve ona bakmaya karar verdi. Kevin’ın da onayını aldı.

14 Aralık tarihinde John, Sue ve Kevin’ın evine taşındı ve çiftin misafir odasında yaşamaya başladı. Böylece Sue, eski kocası John ve yeni kocası Kevin’ın bir evi payalaştığı yaşantıları başlamış oldu. Kevin, konuyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadığını, John’un yakın arkadaşı olduğunu ve John’a bakarken karısına yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını söylüyor. “Yapılması gerekeni yapıyoruz, doğru olan bu…” diyen Kevin, Sue ve John beraber yemek yaparak hazırlandıkları Noel gecesini de birlikte geçirdi.