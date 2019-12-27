Uyuya kalan eşinin fotoğrafını intikam için dövme yaptırdı

James ve Kelly McGraw

İngiltere’de eşinin uçakta uyuduğu anları fotoğraflayan ve bunu vücuduna dövme yaptırarak ölümsüzleştiren bir adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Böylelikle adam, uyurken saçlarını kesen eşinden intikamını almış oldu.

Portsmouth şehrinde yaşayan James ve Kelly McGraw çifti birbirlerine yaptıkları şakalarla ilişkilerini canlı tutuyor. Çocukluk aşkı olarak başlayan ilişkilerinde 24. yılı geride bırakan çift, birbirlerine yaptıkları şakalarla sınırları zorluyor.

UYURKEN SAÇINI KESEN EŞİNDEN İNTİKAM ALDI

5 çocuk sahibi olan çift, James’in yaptığı şakayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Beraber oldukları bir uçak yolculuğunda Kelly’nin uyuyakalmasını fırsat bilen James, o anların fotoğrafını çekti. Kelly’den saçını uyurken kesmesinin intikamını almak isteyen James, çektiği fotoğraflarla bir dövmecinin yolunu tuttu.

FOTOĞRAFI DÖVME YAPTIRDI

Kelly’nin yüzünü bacağına dövme olarak yaptıran James sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Birbirimize yıllardır şakalar yapıyoruz. Bu hareketle öne geçtim. Biraz da korkuyorum çünkü buna karşılık ne planlıyor bilmiyorum” dedi.

“SINIRI AŞTI”

Dövmeyi gördüğünde gözlerine inanamayan Kelly ise, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Yaptığımız şakaların bir sınırı vardı ve James onu oldukça aştı. Dövmeyi gördüğümde dehşete düştüm, inanamadım. O fotoğraftan nefret etmiştim. Bundan sonra arkasını kollaması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise birçok kişi, James’in yaptığı hareketin eşini küçük düşürdüğünü öne sürdü.