Prens George ile Kraliçe Elizabeth’in Noel pudingi heyecanı

3 hours önce
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Veliaht Prensi Charles, Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George, Noel kutlamaları kapsamında mutfağa girdi.

4 nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. İngiliz Kraliyet Ailesi, Noel kutlamaları kapsamında eski askerlere puding ikram etti.

Buckingham Sarayı’ndaki etkinlik, İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve ailelerine destek veren The Royal British Legion kuruluşunun Noel’de yürüttüğü kampanya kapsamında düzenlendi.

Pudingi Kraliçe Elizabeth, Veliaht Prens Charles, tahtın ikinci sırasındaki Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George hazırladı.

Pudingi karıştırma görevi, Prens George’a verildi.  Kraliçe, oğlu Prens Charles, torunu Prens William ve torununun çocuğu Prens George’nin hazırladığı pudinglerin içine geleneksel olarak 6 peni değerindeki hatıra madeni para kondu.

Kraliçe Elizabeth’in, etkinlik için özellikle tahtın ilk 3 sırasındaki prenslerin yanında olmasını istediği bildirildi.

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