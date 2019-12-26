İngiltere’de radikal dincilerle aşırı sağcıların sayısı neredeyse eşitlendi

İngiltere’de aşırı sağ eğilimli kişilerin sayısı artıyor. Rakamlara göre ülkede terörü önleme programına katılan aşırı sağcıların sayısı, radikal dini eğilimli kişilerin sayısına ulaştı.

İngiltere hükümetinin terörü önleme amacıyla uyguladığı radikalleşme karşıtı programın verileri açıklandı.

Buna göre radikal dincilerle, aşırı sağcıların sayısı neredeyse eşitlendi.

Önceki yıllarda terörü önleme amacıyla uygulanan radikalleşme karşıtı programda radikal dincilerin sayısı aşırı sağcılardan daha fazlaydı.

2018 – 2019 yılları arasında toplamda bin 389 aşırı sağcı kişi, aşırıcılık karşıtı programa eklendi ve bu sayı 2018 – 2019 yıllarında yüzde 6 artış gösterdi.

Radikal dini eğilimli kişilerde ise bu sayı geçen yıla göre önce yarıdan fazla düştü ardından bir miktar artış göstererek bin 404 kişiye ulaştı.

İngiltere terörle mücadele polisi, bu yılın başından itibaren aşırı sağ eğilimlerin İngiltere’nin en hızlı büyüyen terör tehdidi olarak görülmeye başlandığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre “rakamları nispeten düşük” olduğu ancak en büyük yaş grubunun 20 yaş altındaki gençler olduğu belirtildi.

Aşırıcılık karşıtı programa büyük oranda beyaz erkeklerin ve ağırlıklı olarak İngiltere’nin kuzeyi, orta kesimi ve Londra’dan katıldıkları açıklandı.