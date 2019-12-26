İngiltere’de gözaltına alınanlar masraflı çıktı

8 hours önce
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Gözaltına alınan Yokoluş İsyanı üyelerinin vegan yemekleri için 14 bin sterlin harcandı.

İngiltere’de vegan aktivistlerin verilen yemeklerden şikayetçi olması üzerine polisin, sipariş vermek zorunda olduğu belirtildi.

Gözaltı sayısıyla birlikte harcama tavan yaptı.

Yokoluş İsyanı’nın 10 günlük eyleminin gerçekleştiği 30 Eylül ve 17 Ekim tarihleri arası, ‘en fazla harcamanın’ yapıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.

GÖZALTINA ALINAN 1832 KİŞİ VEGAN ÇIKTI

Toplamda 1832 gibi rekor sayıda aktivistin gözaltına alındığı bu tarihlerde, vegan menüler için 4651 sterlin ödendi.

Bu sırada gözaltına alınan eylemcilerin en az 150’sine ‘kamu malına zarar vermek, trafiği engellemek gibi suçlamalar yöneltildi.

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