Johnson, Erdoğan’la görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Turkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Suriye’de Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesine yönelik saldırılarını artırması üzerine son günlerde Türk sınırına doğru yoğun bir göç yaşanıyor.

Türk sınırına göç sürüyor

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

Türkiye, Libya konusunda da AB ülkeleri ile derin bir görüş ayrılığı yaşıyor.

Brüksel’de Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getiren 13 Aralık’taki zirvede Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma da masaya yatırıldı. Yunanistan’ın itirazları sonucu konuyu görüşen Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç doğuramayacağını açıkladı.