İngiltere, Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulmasını istiyor

6 hours önce
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Cemal Kaşıkçı

Raab, Suudi Arabistan’da mahkemenin Kaşıkçı davasında hükme varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Raab, “Kaşıkçı’nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli.” ifadesini kullandı.

Dominic Raab, İngiltere’nin, idam cezası uygulanmasını kınadığı da belirtti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürülmesine ilişkin davada, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Veliaht Prens Bin Selman’a yakınlığıyla bilinen Suud el-Kahtani’nin yanı sıra eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab
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