Tesco’nun sattığı Noel kartından Çin’deki bir mahkumun ‘yardım edin’ mesajı çıktı

İngiltere’de altı yaşındaki bir kızın Noel kartında Çin’deki bir mahkumun ‘yardım edin’ mesajı çıktı. Kartları pazarlayan İngiliz süpermarket zinciri Tesco söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.

Tesco yönetimi pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu mesajın ortaya çıkmasından sonra Çin’de Noel kartı üreten şirket ile çalışmayı bıraktığını bildirdi.

The Sunday Times’ın haberine göre Londra’nın güneyinde yaşayan 6 yaşındaki bir kızın Noel kartında, Şanghay’daki Qingpu Hapishanesi’ndeki bir mahkumdan geldiği iddia edilen yazılı bir mesaj çıktı.

İngilizce ve büyük harflerle yazılan mesajda “Bizler Şangay’in Qingpu Hapishanesi’nde tutuklu bulunan yabancı mahkumlarız. İrademize karşı çalışmaya zorlanıyoruz. Lütfen bize yardım edin ve insan hakları örgütlerini bu durumdan haberdar edin” ifadeleri yer alıyordu.

Olayla ilgili iç soruşturma başlattıklarını belirten bir Tesco sözcüsü, beraber çalıştıkları Zheijiang Yunguang şirketinin yakın zamanda denetlendiğini ve böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirtti. Ancak Tesco, buna rağmen bu şirketle işbirliğine son verip elindeki Noel kartlarını da rafa kaldırdı.

Söz konusu mesajda ayrıca Peter Humphrey adındaki bir kişiye ulaşmaları isteniyor. Kızın babası Humphrey’in Çin’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çalışan bir gazeteci olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Qingpu hapishanesinde kalan eski mahkumlara ulaşan Huphrey, Tesco mağazaları için çalıştıklarını teyit ettirdi.