İngiltere Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Andrew Bailey

2 days önce
0 78 Bir dakikadan az

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yeni Başkanı, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu’nun Başkanı Andrew Bailey olacak.

The Guardian’ın haberine göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, BoE Başkanı Mark Carney’nin yerine Andrew Bailey’nin atandığını açıkladı.

Andrew Bailey

Javid açıklamasında, “Kuşkusuz, biz Avrupa Birliği (AB) dışında yeni bir gelecek oluştururken, Merkez Bankası’na liderlik edecek doğru kişi Andrew Bailey” dedi.

Mevcut Başkan Mark Carney’nin görevinin 31 Ocak’ta tamamlanacağına işaret eden Javid, Carney’nin, yeni Başkan’ın göreve başlayacağı 15 Mart’ta kadar “kısa bir süre daha” görevinin başında olacağını söyledi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

7 November 2019
267

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını aynı tuttu

19 September 2019
242

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

5 September 2019
473

“Olası bir ticaret savaşına ve anlaşmasız Brexit’e dayanacak gücümüz var”

25 August 2019
454

İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Dolar yerine yeni kripto para oluşturalım

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin