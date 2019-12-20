İngiltere’den Nepal’e yürüyen kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti

2018 yılında İngiltere’den Nepal’deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul’a ulaştı. Nepal’e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yürüyerek karşıya geçti.

ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYOR

Pope, Nepal’deki yoksul çocuklara yardım etmek için 2018 yılında İngiltere’den Nepal’e doğru yola çıktı. Pope, 3 Aralık günü itibariyle de Türkiye sınırlarına adım attı. Türkiye’ye varmak için 12 ülke geçen Pope, bugün itibariyle de İstanbul’a adım attı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen 73 yaşındaki kadın, “Türkiye’de olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullanmıştı.

GÜRCİSTAN’A GEÇECEK

Gezgin maratoncu Pope’un, Nepal’e doğru süren yolculuğunda, Türkiye’den sonraki durağı Gürcistan olacak.