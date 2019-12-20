Tate Modern Müzesi’nde 5 kattan düşen çocuk konuşmaya başladı

Londra’daki Tate Modern Müzesi’nden itilip 5 kat düşmesine rağmen hayata tutunan 6 yaşındaki çocuğun konuşmaya başladığı belirtildi.

Adı resmi gerekçeler sebebiyle açıklanmayan çocuk düştüğünde beyin kanaması geçirmiş, ayak, el, omurilik ve kaburgalarında kırıklar meydana gelerek ağır yaralanmıştı.

Çocuğun Fransız ailesi yaptığı açıklamada oğullarının hızla iyileştiğini, çok zor anlaşılsa da bazı kelimeleri söylemeye başladığını ifade etti. Ailenin internet üzerinden paylaştığı mesajda, “Kelimeleri heceliyor. Çoğu zaman söylemek istediğini tahmin ediyoruz. Ancak her geçen gün daha da iyiye gidiyor ve iyileşme hızı inanılmaz.” denildi. 6 yaşındaki çocuğun iyileşme döneminde daha da acı çektiğini belirten aile, tüm vücudunun hala zırhlı alçı içerisinde olduğunu belirtti.

Bu gelişme üzerine söz konusu çocuğu hastaneye yetiştirmede büyük uğraş veren Londra Başkent Polisi Twitter hesabından, “Küçük kahramanımızın gelişme sürecinden dolayı çok mutluyuz. Ona ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz.” mesajını paylaştı.

6 yaşındaki çocuğu ittiren ve şu anda 18 yaşına basan Jonty Bravery, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor.

4 Ağustos 2019 tarihinde 6 yaşındaki Fransız çocuk ailesiyle birlikte Londra Tate Modern Müzesi’nde gezerken 17 yaşındaki Jonty Bravery’nin kendisini itmesiyle binanın 10. katından 5 kat düşmüş, ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Hayatta kalmayı başaran çocuk olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra Fransa’da bir hastaneye sevk edilmişti.

Hala tutuklu olarak ıslah evinde bulunan ve şu anda 18 yaşına giren Jonty Bravery’nin neden böyle bir şey yaptığıysa bilinmiyor. Bravey, adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.