Kongolu aileler kobalt kullanan dev teknoloji şirketlerine dava açtı

Kongolu aileler, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla gibi dünya devi şirketlere, kobalt madenlerinde çocuk işçilerin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tazminat davası açtı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, sivil toplum örgütü Uluslararası Hak Savunucuları (IRAdvocates), ABD’de, 14 Kongolu aile adına teknoloji şirketlerine karşı yasal süreç başlattı.