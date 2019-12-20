Kongolu aileler kobalt kullanan dev teknoloji şirketlerine dava açtı
Ürünlerinde kobalt madenini kullanan şirketler, çocuk ölümlerine neden olmakla suçlanıyor.
Söz konusu dava, on yıllardır konuşulan madenlerdeki suistimallare karşı başlatılan ilk yasal süreç olma özelliği taşıyor.
İnsan hakları ihlalleri ve emek sömürüsü nedeniyle sık sık gündeme gelen kobalt madenleri, tedarikçi firmalar tarafından dünya devlerine ulaştırılıyor.
Davada, İngiliz maden şirketi Glencore’un madenlerinde yasa dışı şekilde çalışan çocuk madencilerin çıkardığı kobaltın önce Brüksel merkezli Umicore şirketine oradan da Apple, Google, Tesla, Microsoft ve Dell’e ulaştırıldığı ileri sürülüyor.
Telefon ve bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin bataryalarında kullanılan kobaltın yarısından fazlasının Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden çıkarıldığı biliniyor.