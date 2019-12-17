En eski kripto para borsası Ethereum’u liste dışı ediyor

İNGİLTERE merkezli kripto para borsası Coinfloor, hard fork’ların belirsiz geleceği ve ağır teknik destek ihtiyacı nedeniyle Ethereum’u (ETH) borsadan çıkarma karar aldı.

İngiltere’nin en eski ve en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinfloor, önümüzdeki ay Ethereum’u borsadan çıkarmayı planlıyor. CoinDesk’te yer alan habere göre, şirket bu kararı hard fork’ların yarattığı belirsiz gelecek ve Ether için ağır teknik desteğe olan ihtiyaç nedeniyle aldı.

Borsa, 3 Ocak’tan itibaren yalnızca Bitcoin’i listeliyor olacak. Coinfloor’un aldığı karar, Ethereum gibi kripto paralarda yaşanan problemleri ve teknik denemeleri takip edecek yeterli uzmanlığa sahip kişileri istihdam etmenin küçük işletmeler için özellikle işlem hacimlerinin küçük bir kısmını oluşturuyorsa, çok pahalı olabileceğini gösteriyor.

Coinfloor’un kurucusu ve CEO’su Obi Nwosu, Ethereum’daki güncellemenin tamamlanmasının yıllar alabileceğini söylüyor. Nwosu, planlanan güncellemelerle uğraşmanın işlem hacimlerinde küçük bir artışa değmeyeceğini düşünüyor.

Coinfloor, daha önce Bitcoin Cash’i de listeden çıkarırken benzer nedenleri sıralamıştı. 2013 yılında kurulan Coinfloor’da son 24 saatte yaklaşık 2 milyon dolarlık Bitcoin alım satımı gerçekleştirildi. Buna karşılık Ethereum’un işlem hacmi 20 bin dolarda kaldı. Şirket şimdi Bitcoin’e dayalı yeni ürünler geliştirmeye odaklanacak.