İskoç lider Sturgeon ülkesinin İngiltere’den daha farklı bir yol çizdiğine inanıyor

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, seçimlerde elde ettikleri sonuçların partinin “kampanya, mesaj ve vizyonunun geniş bir kitle tarafından onaylandığı” anlamına geldiğini söyledi.

İskoçya’nın bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılması gerektiğini savunan SNP, İngiltere parlamentosundaki sandalye sayısını 13 artırdı ve İskoçya’dan seçilen 59 sandalyenin 48’ini kazanmayı başardı.

Sturgeon, seçim sonuçlarıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, bu sonuçların İskoçya’nın kendisine ülkenin geri kalanından farklı bir yol çizdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Sturgeon, dünkü seçimleri bir “dönüm noktası” olarak tanımladı.

SNP’ye oy veren herkesin İskoçya’nın bağımsızlığını desteklemediğinin farkında olduğunu belirten Sturgeon, İskoçya’nın bağımsız bir devlet olup olmamasının “burada yaşayan insanları ilgilendiren bir mesele olması gerektiğini” vurguladı.

Sturgeon, “Bu karar, Londra’da oturan bir başbakana ya da dün gece İskoçya’da hezimete uğrayanlara ait değildir” dedi.