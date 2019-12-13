“Seçim sonuçlarından büyük üzüntü duyuyorum”

2 hours önce
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İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim sonuçlarından dolayı “en yoksul kesimler” adına büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

İşçi Partisi, dün yapılan seçimlerde 59 sandalye kaybetti ve milletvekili sayısı 203’e geriledi. Bu, İşçi Partisi’nin 1935 yılındna bu yana kaydettiği en kötü performans oldu.

Corbyn seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında partinin yeni liderini seçene kadar görevde kalacağını söyledi.

Corbyn, görevden ayrılmasıyla ilgili takvimi Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceğini aktararak, “Merkez Yönetim Kurulu’nun çok kısa bir zaman içerisinde toplanması ve (ne zaman ayrılacağımla ilgili kararı) benim değil, onların vermesi gerekiyor. Parti içerisinde gerekli tartışmaların yapılacağı bir dönemin yaşanacağını umuyorum. Bunun önümüzdeki yılın başlarında olacağını düşünüyorum” dedi.

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