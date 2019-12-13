Eski madenci kenti Blyth Valley’i ilk kez Muhafazakar Parti kazandı

Seçimin ilk sürprizi eski madenci kenti Blyth Valley’den geldi, Muhafazakar Parti bölgede ilk kez kazandı.

İngiltere’de seçimlerin resmi sonuçları sandıkların kapanmasından yaklaşık 1,5 saat sonra açıklanmaya başlandı.

İşçi Partisi Newcastle Upon Tyne Central, Houghton ve Sunderland South bölgelerinde seçimi beklendiği gibi kazandı.

Gecenin ilk sürprizi ise eski bir madenci kenti olan Blyth Valley’den geldi.

Muhafazakar Parti, 1950’den beri seçim bölgesi olan Blyth Valley’de ilk kez İşçi Partisi’ni geride bırakarak seçimi 717 oy farkla kazandı, adayı Ian Levy milletvekili seçildi.

2016’daki Brexit referandumda Blyth Valley’de seçmenlerin yüzde 60’dan AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

ITV’ye konuşan eski Maliye Bakanı ve Evening Standard Gazetesi Editörü George Osborne, “Blyth Valley’de kazanacağımızı asla düşünmemiştik!” dedi.

Ülkede 650 seçim bölgesi var.

Her seçim bölgesinde en fazla oy alan aday milletvekili seçiliyor.