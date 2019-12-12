Sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti açık farkla önde

3 hours önce
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İngiltere’de halk bugün 2015’ten bu yana üçüncü kez sandık başına gitti.

Ülkede 1923 yılından bu yana ilk kez Aralık’ta genel seçim yapılıyor.

650 seçim bölgesindeki sandıklarda saat 22.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri sona erdi.

Sandık çıkışı anketlerine (Exit Poll) göre sonuçlar Muhafazakar Parti lehine.

Yine sandık çıkış anketine göre 650 üyeli Avam Kamarası’nda partilerin sandalye sayıları şöyle olacak:

Muhafazakar Parti 368

İşçi Partisi 191

İskoç Ulusal Partisi 55

Liberal Demokrat Parti 13

Plaid Cymru 3

Yeşil Parti 1

Diğer partiler 19

Parlamento’daki sandalye dağılımının sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

İngiltere’de dar bölge seçim sistemi uygulandığı için her seçim bölgesinde en çok oy alan aday milletvekili seçiliyor.

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