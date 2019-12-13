Neva Sadıkoğlu Novaky’nin yarıştığı Garston and Halewood bölgesi seçim sonuçları
Neva Sadıkoğlu Novaky’nin yarıştığı Garston and Halewood sonuçları:
|OY
|Neva Sadıkoğlu Novaky
|Muhafazakar Parti
|6,954
|Maria Eagle
|İşçi Partisi
|38,578
|Kris Brown
|Liberal Dem. Parti
|3,324
|Jean-Paul Roberts
|Yeşil Parti
|1,183
|Jake Fraser
|Brexit Partisi
|2,943
|Hazel Lee Williams
|Liberal Parti
|344
Çıkalım
47.96%
Kalalım
52.04%
2017 Genel Seçimi Garston and Halewood sonuçları:
LAB: 77%
CON: 17.7%
LIB: 3.2%
GRE: 1.4%