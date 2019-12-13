Neva Sadıkoğlu Novaky’nin yarıştığı Garston and Halewood bölgesi seçim sonuçları

2 hours önce
0 98 Bir dakikadan az
Neva Sadıkoğlu Novaky’nin yarıştığı Garston and Halewood sonuçları:
OY
Neva Sadıkoğlu Novaky Muhafazakar Parti 6,954
Maria Eagle İşçi Partisi 38,578
Kris Brown Liberal Dem. Parti 3,324
Jean-Paul Roberts Yeşil Parti 1,183
Jake Fraser Brexit Partisi 2,943
Hazel Lee Williams Liberal Parti 344
AB Referandumu Garston and Halewood sonuçları:
Çıkalım

47.96%

 

Kalalım

52.04%

 

2017 Genel Seçimi Garston and Halewood sonuçları:
LAB: 77%
CON: 17.7%
LIB: 3.2%
GRE: 1.4%
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