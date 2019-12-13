Brexit Partisi lideri Farage: Liberal Demokratları etkisiz hale getirdim, İşçi Partisi’ne zarar verdim

Brexit Partisi lideri Nigel Farage “Liberal Demokratları etkisiz hale getirdim, İşçi Partisi’ne zarar verdim” dedi.

Farage “etkisinden” dolayı çok mutlu olduğunu, partisinin ülkede yeni bir Brexit referandumu yapılması umutlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

Brexit Partisi, Muhafazakar Parti’nin 2017’de milletvekili çıkardığı 317 seçim bölgesinde aday göstermemişti.

Nigel Farage, bu kararı almamaları ve ülkenin tüm seçim bölgelerinde aday göstermeleri halinde, hiçbir partinin Parlamento’da çoğunluğu elde edemeyeceğini iddia etti, “Bu felaket olurdu” dedi.

Farage, “Brexit Partisi bitti mi?” şeklindeki soruya ise “Etkimizi gösterdik, önemli olan da buydu. Eğer Brexit’i gerçekleştirirsek, bu iyi bir iş çıkardığımız anlamına gelir” yanıtını verdi.