Johnson’ın parlamentodaki sandalyesine Müslüman rakibi oturabilir

Başbakan Boris Johnson’ın son seçimde yaklaşık 5 bin oy farkla kazandığı seçim bölgesi Uxbridge’de bu seçimdeki rakibi Ali Milani adlı İşçi Partili Müslüman bir aday oldu.

Johnson kampanya süresince seçim bölgesine uğramazken, rakibinin bölgedeki seçmeni kapı kapı dolaşarak ikna için sarf ettiği gayret bazı analizcileri bir sürpriz sonuç doğabileceğini düşünmeye sevk etti.

Johnson 2017 erken genel seçiminde partisinin oyunu yüzde 0,6 artırarak 23,72 oy alırken, İşçi Partisi oylarını yüzde 13,6 artırarak 18,68 oya ulaşmıştı. İşçi Partisinin benzer bir performans sağlaması durumunda, Johnson’ın milletvekilliğini kaybetmesi gündeme gelebilir.

En çok oyu alan aday parlamentoya seçiliyor

İngiltere tarihinde görevdeki hiçbir başbakan seçimde milletvekilliğini kaybetmedi. Ancak Johnson seçim bölgesinde yüzde 10 ile seçimi en az farkla kazanmış başbakan unvanını taşıyor.

Johnson’ın milletvekilliğini kaybetmesi ama partisinin birinci parti çıkması halinde, başbakanlık görevini üstlenebilmesinin tek yolu olarak kendisini Lord yapması ve parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyesi haline gelmesi gösteriliyor. Ancak oluşacak kamuoyu baskının buna izin verme ihtimali düşük görülüyor.

İngiltere’de uygulanan dar bölge, çoğunluk seçim sistemine göre, ülkedeki 650 seçim bölgesinin her birinde en çok oyu alan aday parlamentoya seçiliyor.

Teorik olarak, bir parti her seçim bölgesinde ikinci gelerek ülke genelinde çok yüksek oy alsa bile parlamentoya milletvekili sokamayabiliyor.