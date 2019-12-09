Kıbrıslı şarkıcı Boris Johnson’a Türk kahvesi ikram etti

Pop şarkıcısı Eylem, evinde misafir ettiği Başbakan Boris Johnson’a kendi elleriyle Türk kahvesi ikram etti.

Seçim öncesi kapı kapı dolaşarak seçmenlerle buluşan Boris Johnson, ziyaret ettiği Türk ailesinin evinde renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimde partisinin Chingford & Woodford Green bölgesi adayı Iain Duncan Smith’e destek vermek için bölgeye giden Başbakan Johnson ve Muhafazakar Partililer, bir Türk ailesinin evine konuk oldu.

Muhafazakar Partili Kıbrıs Türkü belediye meclis üyeleri Halil Halebi ve eşi İlkay İsa’nın yaşadığı eve gelen partilileri, burada şarkıcı kızları Eylem karşıladı.

Eylem, daha sonra Başbakan Johnson ve yanındaki misafirlerine Türk kahvesi ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti.

Konuklar arasında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, eşi Mehmet Kemal, konsey eski başkanı Çetin Ramadan, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Ersu Ekrem, Konsey görevlisi Ayşe Osman da yer aldı.

Ziyarete katılan gazeteci İpek Özerim ise Başbakan Johnson’a, 1964’lü yıllarda amcası Zeki Kuneralp’ın Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği görevinde bulunduğu dönemde babası Oktay Hamit ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını gösterdi.

Fotoğrafı görünce büyük heyecan yaşayan Johnson, hikâyesini dinledikten sonra bir kopyasının da kendisine ulaştırılmasını istedi.