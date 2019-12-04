Çok fazla çiftleşince cinsel organı kesildi

İngiltere’nin Devon bölgesinde günde 10 kez çiftleşmeye çalışan bir ördeğin cinsel organı kesildi. Eşine pek rastlanmadığı için de bu olay İngiliz tabloid medyasına konu oldu.

Dave adı verilen bir ördek, Dora, Freda ve Edith adlı dişi ördeklerle çiftleşmeyi bırakmayınca cinsel organında travma oluştu. Bunun üzerine sahibi Josh Watson (39), Dave’i dişi ördeklerin yanından alarak veterinere götürdü.

High Croft Rabbit, Small Mammal & Exotic Pets adlı veteriner kliniğinde talihsiz hayvanın cinsel organı kesildi. Veteriner, Dave için antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar da yazdı ve Watson’a cinsel organını her gün yıkaması yönünde tavsiyede bulundu.

Klinik ördek sahiplerinin dikkatini çekmek için olaya ilişki bilgi ve ördeğin görsellerini içeren bir Facebook paylaşımı yaptı. High Croft Rabbit, Small Mammal & Exotic Pets’in Facebook hesabından şu açıklama geldi:

“Bu paylaşım, takipçilerimizin yüzde 50’sinin irkilmesine yol açacak fakat yine de önemli. Ördek Dave birçok dişiyle yaşıyor ve dişilerle çok ilgileniyor. Bu da cinsel organının travmatize olması ve enfeksiyon kapmasına yol açtı. Bu nedenle Dave cinsel organı alınmak üzere ameliyat edildi.”