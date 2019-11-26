Kadın gardiyan bir mahkumla ilişki yaşadı

İNGİLTERE bir kadın gardiyan ve bir mahkum arasında yeşeren yasak aşkı konuşuyor. Büyük bir hırsızlık çetesine mensup olan mahkumun güzel gardiyanla uygunsuz ilişkisinin 4 ay sürdüğü iddia ediliyor ancak bu ilişkinin ne kadar ilerlediği bilinmiyor.

Wrexham kentine bağlı Johnstown’da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi’nde çalışıyordu. Britanya’nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn’de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşamaya başladı.

2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti. Gardiyan ile mahkumun ilişkisi iddialara göre 31 Temmuz 2018’de başladı ve 20 Kasım 2018’e kadar devam etti.

Mahkemenin ilk duruşmasında kadın gardiyan hakkında tazminatla denetimli serbestlik kararı verildi. Mold Magistrates Mahkemesi’nde görülen duruşmada çiftin ilişkisine dair detaylar verilmedi.

Duruşmaya siyah bir takımla katılan Ayshea Gunn, duruşmada sadece adını, doğum tarihini ve adresini doğrulamak için söz aldı. Mahkeme salonunda bekleyen basın mensuplarına ise bir açıklama yapmadı.

Savcı Robert Blakemore, 29 yaşındaki mahkum Khuram Razaq’ın, hapishaneden kamera ile bağlantı kurarak tanıklık edebileceğini söyledi. Çiftin hapishane sınırları içinde cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

Duruşma sadece beş dakika sürdü ve ikinci duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi. Gardiyan Ayshea Gunn’ın mahkumla olan uygunsuz ilişkisi özellikle İngiltere basınında büyük yankı uyandırdı. Zira güzel gardiyanın ilişki kurduğu mahkum, 2014 yılına damga vuran hırsızlık çetesinin mensubuydu.

2014 yılında aralarında araba tamircilerinin de bulunduğu çete İngiltere’de 5 günde 4 Audi marka araç çalmış, polis de araçlar parçalara ayrıldığı sırada olay yerine baskın yaparak çeteyi gözaltına almıştı.