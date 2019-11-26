Londra’da 32 bin pound yıllık maaşla köpek bakıcısı ilanı

Londra’nın en lüks semtlerinden Kensington’da yaşayan bir çift, yılda 32 bin pound maaşa Golden Retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 pound kazanacak.

İlanda, 6 katlı evde yaşadıklarını ve sürekli seyahat ettikleri için köpeklerine tam zamanlı bir bakıcı aradığını belirten çiftin hayvan bakıcısından bekledikleri özellikler şöyle:

Köpekleri tutkuyla sevmek

Hayvan bakımında deneyim sahibi olmak

Ev bakımında tecrübesi olmak

Yemek yapmayı bilmek (avantaj sayılacak)

Sportif ve aktif olmak

Çalışkan ve güvenilir olmak

Bakıcının sorumlulukları

İş insanları olduğunu söyleyen çiftin ilanına göre yıllık 30-32 bin pound ücret ödenecek bakıcının sorumlulukları ise şöyle:

Günlük ev bakımını üstlenmek

Köpekleri sabah ve akşam kısa süreli yürüyüşe çıkarmak

Gerekmesi halinde çamaşır yıkamak

İhtiyaç duyulması halinde hafif vegan akşam yemekleri yapmak

Market alışverişi yapmak

Misafirleri karşılamak, telefonları cevaplamak

Gerekmesi durumunda evin genel bakımıyla ilgilenmek

Köpeklerin veteriner randevularını almak, sigortalarını yaptırmak

Her şeyi en yüksek standartta yapmak

Köpek kuaförüyle ilgilenmek

Evin genel idaresini üstlenmek

Çalışma saatleri

İlana göre işe alınacak kişi Pazartesi-Cuma çalışacak. Aynı evde kalacak. Gerekmesi durumunda ara sıra hafta sonları da çalışabilecek.

İngiltere’de yıllık asgari ücret 15 bin 670 pound.