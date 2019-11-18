İngiltere’yi sarsan aşk açıklaması Boris Johnson, bugün yapılan bir açıklama ile adeta köşeye sıkıştı... Göreve geldiği günden beri başta Brexit krizi olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalan Johnson hakkında ABD'li iş insanı Jennifer Arcuri, "Aramızda özel bir ilişki vardı" dedi.

Londra belediye başkanı olarak görev yaptıktan önce dışişleri bakanlığını yürüten ve geçtiğimiz aylarda da İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayan Boris Johnson zor günler geçiriyor…Johnson hakkında akıllara durgunluk veren bir açıklama ABD’den geldi.

ABD’li iş insanı Jennifer Arcuri ITV’ye açıklamalarda bulundu. Boris Johnson’ın Londra belediye başkanlığı sırasında aralarında bir ilişki yaşanıp yaşanmadığına dair bir soru üzerine, “Bu konudaki soruyu yanıtlamayacağım fakat kesinlikle aramızda özel bir ilişki olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İngiliz basını eylül ayında Johnson ile Arcuri arasında yakın bir ilişki olduğunu yazmış ve Arcuri’nin binlerce İngiliz poundu değerindeki ihaleleri usulsüzce aldığını öne sürmüştü. O dönemde gündeme gelen iddialar arasında Arcuri’nin resmi gezilere de para ödemeden katıldığı ortaya çıkmıştı.

Johnson o dönemde ortaya çıkan iddiaları yalanlamış ve her şeyin usulüne göre yapıldığını belirterek Arcuri ile arasında aşk yaşanmadığını dile getirmişti.