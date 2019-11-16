Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı

1 hour önce
0 39 Bir dakikadan az

8 sene önce evcil hayvan satan bir mağazadan yılan satın alan 31 yaşındaki Marcus Hobbs, satın aldığı yılanla eve geldi.

BOYU 6 METREYE ULAŞTI

Henüz 20 santimken eve getirilen burma pitonunun boyu, şimdi 6 metreye kadar ulaştı. Kilosu ise 110 olarak açıklandı. Hatta bu piton, 3 yatak odalı bir evde aileyle kalıyor.

Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı

ÇİFTÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Hobbs, 6 metrelik yılanı her gün tavşan, ölü doğan eşek, buzağı, keçi ve domuzla beslediğini açıklarken, aynı zamanda yerel çiftçilerden de bu hayvanları getirmeleri konusunda yardım istediğini de dile getirdi.

Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı

TEHLİKELİ VE PAHALI

Bilindiği gibi bu yılanları beslemek oldukça tehlikeli ve pahalı. Ayrıca, insanları dakikalar içerisinde öldürebilme özelliğine de sahip.

Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı

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