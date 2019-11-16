Bodrum’da Neslican Tay heykeli

Bodrum'da belediye bahçesine kanser hastalığı nedeniyle 20 yaşında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli dikildi.

1 hour önce
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Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, 2 ay önce hayatını kaybetti. Verdiği mücadeleyle adından sıkça söz ettiren Tay, ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Bodrum’da yaşayan bir mimar da Neslican Tayîn anısı yaşatmak için demirden bir heykel yaptı.

BELEDİYE BAHÇESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay’ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi´ne hediye edildi. Heykel, Neslican Tay’ın hatırası olarak belediyenin bahçesine yerleştirildi

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