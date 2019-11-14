Genç kadının cesedini bavulla yanında taşıdı

8 hours önce
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İngiltere, 2018’de dünya turu yaptığı sırada vahşice katledilen Grace Millane’in cinayetinin detaylarını dehşetle izliyor… Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde tanıştığı bir adamın öldürdüğü ortaya çıkan Millane’nin ölümüyle ilgili detaylar genç kadının ailesiyle paylaşıldı.

2018’de başladığı dünya turunda gittiği Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde kaybolan ve bir süre sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Grace Millane’nin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’da arkadaşlık platformları üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki bir adamın öldürdüğü tahmin edilen Millane’nin son görüntüleri ortaya çıktı. Mahkemede delil olarak sunulan ve genç kadının ailesiyle de paylaşılan görüntülerin Auckland’ın merkezindeki CityLife otelde çekildiği kaydedilirken, acılı ailenin bu görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı ve sinir krizi geçirdiği kaydedildi.

Görüntülerde cani katilin genç kadını bavula koyarak otelden çıkardığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Millane’yi öldürdüğü öne sürülen 27 yaşındaki adam elinde iki bavul ile otel odasından çıkıyor. Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ismi yasal sebeplerle açıklanmayan adam iki bavulu daha sonra büyük bir tekerlikli araca koyarak hızla otelden çıkıyor.

22 yaşındaki Millane’nin saldırganla arkadaşlık platformları aracılığıyla tanıştığı belirlendi.
Bavullardan birinde fetüs pozisyonunda duran Millane olduğunu itiraf eden adamın yargı süreci devam ediyor.

Görüntülerde adam daha sonra bavulları kırmızı renkli bir otomobile yükleyerek uzaklaşıyor. Bu görüntülerden birkaç gün sonra genç kızın cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuş ve bir süre sonra Millane’yi öldürdüğü tahmin edilen adam yakalanmıştı.

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