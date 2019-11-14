Muhafazakar Parti hakkında yeni İslamofobi iddiaları

Muhafazakar Parti’nin eski ve mevcut 25 üst düzey üyesinin İslam karşıtı ve ırkçı paylaşımlar yaptığının ortaya çıkmasıyla parti hakkındaki İslamofobi şikayetleri bir kez daha gündeme geldi.

Guardian gazetesinin haberine göre, bir Twitter kullanıcısı, İslamofobik paylaşımlar yapan üyelerin mesajlarını toplayarak bir dosya halinde parti genel merkezine gönderdi.

15 mevcut ve 10 eski üst düzey üyenin, Facebook ve Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, camilerin yasaklanması çağrısı yaptığı ve Müslümanları “barbar” veya “içerideki düşman” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Parti, aktif üyeliklerin askıya alındığını ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

“Dosya üstüne dosya sunuldu”

Partinin Lordlar Meclisi’ndeki üyesi Sayeeda Warsi ise dosyadaki bazı mesajlar karşısında “dehşete düştüğünü” belirterek, “Seçilmiş Muhafazakar meclis üyeleri tarafından yapılan bölücü ve ırkçı yorumlar, partideki İslamofobi sorununun bir göstergesi.” açıklamasında bulundu.

Partinin İslam karşıtlığı konusunda delil bulunmadığını söylediğine dikkati çeken Warsi, “Mevcut Muhafazakar Parti üyeleriyle ilgili dosya üstüne dosya sunuldu. Bu bireyler partiyi temsil ederler. Eğer parti ırkçılığı söküp atmaya gerçekten inanıyorsa, buna ırkçı görüşleri olan bu kişileri partiden söküp atmakla başlamalı” ifadesini kullandı.

“İslamofobi Muhafazakar Parti’de endemik”

Ülkedeki en büyük Müslüman örgütlenmesi olan Britanya Müslüman Konseyi (MCB) Başkanı Harun Han da yaptığı açıklamada, “İslamofobi Muhafazakar Parti’de endemik. Halk arasındaki üyelerinden meclis üyelerine, milletvekillerinden kabine ve Başbakan’a kadar partide Müslümanlara yönelik nefret düzeyinde oldukça büyük bir sıkıntı var.” değerlendirmesi yaptı.

Peçe takan kadınları posta kutusuna benzetmişti

İngiltere’de İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, İslamofobinin “kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam’ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık” olarak tanımlanmasını kabul ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti henüz bu yönde bir adım atmadı.

Partinin lideri ve Başbakan Boris Johnson, peçe takan kadınları “posta kutusu” ve “banka soyguncularına” benzetmişti. Parti daha önce de çok kez İslam karşıtlığıyla suçlanmıştı.