Dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi

4 hours önce
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Hollanda’dan İngiltere’nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı’na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tırın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürücü Tromp’un, kokain, eroin gibi sağlığa zararlı “A sınıfı” uyuşturucu madde kaçakçılığıyla suçlandığı belirtildi.

Ulusal Suç Ajansı yetkisi Jacque Beer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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