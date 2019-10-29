Kate Middleton’ın kardeşi James Middleton köy hayatından mutlu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gözde üyesi Kate ve Pippa Middleton’ın küçük kardeşileri James Middleton, gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla merak ediliyor. Kate Middleton ve kız kardeşi Pippa hakkında pek çok bilgi bulunuyor ancak onun esrarengiz erkek kardeşi James Middleton gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla pek tanınmıyor.

32 yaşındaki James Middleton, Kate Middleton ve Pippa Middleton’un küçük kardeşi. İngiltere, West Berkshire’da bir köy olan Bucklebury’de Kate ve Pippa ile birlikte büyüdü. James, kız kardeşleri ve Prenses Eugenie dahil olmak üzere pek çok ünlünün eğitim aldığı Malborough College’dan mezun oldu. 2007 yılında, özel pastaların yapımı için müşterilere paketler satan Kek Seti Şirketi’ni kurdu.

2011 yılında ablası Kate, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın izlediği bir törenle Prens William ile evlendi. O sırada, James sadece 24 yaşındaydı. Kate Middleton’ın düğününün ardından, Düşes’in kardeşleri medyada yoğun ilgi gördü. 2013 yılında James ilk olarak İngiliz medyasında ünlü olan şarkıcı ve aktris Donna Air ile birlikte olmaya başladı.Önceki evliliğinden Freya adında 15 yaşında kızı olan Air ile James’in ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandı.

Bir süredir depresyonda olan James Middleton bu yılın başlarında Fransız finansal analist Alizee Thevenet ile Londra’da bir barda tanıştı. Daily Mail’in haberine göre çift 10 aylık bir birlikteliğin ardından nişanlanma kararı aldı.

James Middleton 6 Ekim tarihinde Instagram’da yayınladığı fotoğrafla nişan haberini takipçilerine duyurdu. James Middleton, nişanlısı Alizee’nin safir yüzüğünün dikkat çektiği fotoğrafı “Evet dedi! Sırrımız ortaya çıktı ama bu haberi paylaştığımız için daha mutlu olamazdık” açıklamasıyla paylaştı.

Düşes’in kardeşinin kariyerinden bahsedersek James, şekerlemelerin üzerine grafik ve kişisel fotoğrafların basıldığı Boomf adlı bir şirket kurdu. Ayrıca Pippa’nın kayınpederinin İskoçya’daki otelinde tur rehberi olarak çalışıyor.

Instagram hesabını herkese görünür yaptıktan sonra hayvanlara ve doğaya aşık olduğu görülüyor.