Liverpool’da 18 yaşındaki kız bir daha uyanamadı

Liverpool’da yaşayan 18 yaşındaki bir genç kız, baş ağrısı ve mide bulantısıyla yattığı yatağından bir daha kalkamadı.

Wigan kentinde doğup büyüyen Alisha Bartolini, liseyi bitirmiş ve üniversite eğitimi almak üzere Liverpool’a gitmişti.

18 yaşındaki genç kız, Liverpool Hope Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi eğitimi almaya başlamıştı. Alisha, eğitim için evinden ayrılan hemen hemen her genç gibi, geç saatlere kadar ders çalıştı ve düzenli beslenmemeye başladı.

Hafta sonu eğlencelerinden de geri kalmayan genç kız, arkadaş grubuyla partilere katıldı. Beslenmesine ve uyku saatlerine pek dikkat etmeyen genç kız, bir gün nezle benzeri belirtiler göstermeyi başladı.

Ancak yine de yeni okulundaki arkadaşlarıyla Cadılar Bayramını kutlamak üzere kostümlerini giydiler ve dışarı çıktılar. Eğlence dozu yüksek olan gecenin sonrasında Alisha, kendisini bir hayli yorgun ve halsiz hissetti. Gecenin kalanını evinde dinlenerek geçirmeye karar veren Alisha, sıcak bir duş aldıktan sonra dinlenmek üzere yatağına döndü. Ancak genç kız bir daha uyanmadı.

Alisha’nın düşündüğü gibi nezle ya da grip değil, menenjit olduğu ortaya çıktı. Alisha’nın annesi Michaela, henüz 18 yaşındayken hayatını kaybeden gencecik kızının yasını hala tutuyor. Kızının başına gelenlerin, başkalarının da başına gelmesini önlemeye çalışan acılı anne, kampanyalar düzenleyerek hastalık konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Kızının anaç, sevgi dolu, arkdaşları tarafından çok sevilen ve popüler bir genç kız olduğunu anlatan Michela, onun yokluğuna alışamıyor. Açıklama yapan Michela, kızının hastalık belirtilerini şöyle anlattı:

“Grip ya da nezle gibiydi. Kendini halsiz hissettiğini söyledi. Akşamdan kalma olabileceğini düşünüyordu, biraz baş ağrısı ve hafif bir mide bulantısı vardı” dedi. Kızının hafif de olsa biraz ateşi olduğunu söyleyen Michela, ne arkadaşları ne de ailesinin menenjitten şüphelenmediğini söyledi. Menenjitin sanıldığı gibi sadece bebeklerde ve çocuklarda görülmediğinin altını çizen acılı anne, gençleri uyarıyor.