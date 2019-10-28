Parlamento erken seçimi reddetti
Başbakan Boris Johnson tarafından önerilen erken seçim talebi mecliste gerekli oy çokluğu alamadığı için reddedildi.
Brexit muamması devam ederken bugün sabah saatlerinde Avrupa Birliği’nden gelen erteleme kabul kararıyla ayrılık tarihinin esnek olmasıyla 31 Ocak’a ötelendiği duyurulmuştu. Avrupa yanlılarını sevinderen bu haberin ardıdan gözler bu akşam parlamentoda yapılacak erken seçim oylamasına çevrilmişti.
Az önce parlamentonun Avam Kamarasında yapılan oylama ile Muhafazakar Parti’nin erken seçim talebi reddedildi. Johnson’ın önerdiği 12 Kasım erken seçimine 299 milletvekili destek verdi fakat 70 milletvekili karşı çıktı.
Erken seçim kararının onaylanabilmesi için gerekli olan 3’te 2’lik çoğunluk elde edilemeyince önerge meclisten geçmedi.
Parlamento kulislerinde Johnson’ın Noel döneminde erken seçim gerçekleştirmek için yeniden çalışmalar başlatağı yönünde söylentiler var.