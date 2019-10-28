Parlamento erken seçimi reddetti

7 hours önce
0 269 Bir dakikadan az
Arşiv

Başbakan Boris Johnson tarafından önerilen erken seçim talebi mecliste gerekli oy çokluğu alamadığı için reddedildi.

Brexit muamması devam ederken bugün sabah saatlerinde Avrupa Birliği’nden gelen erteleme kabul kararıyla ayrılık tarihinin esnek olmasıyla 31 Ocak’a ötelendiği duyurulmuştu. Avrupa yanlılarını sevinderen bu haberin ardıdan gözler bu akşam parlamentoda yapılacak erken seçim oylamasına çevrilmişti.

Az önce parlamentonun Avam Kamarasında yapılan oylama ile Muhafazakar Parti’nin erken seçim talebi reddedildi. Johnson’ın önerdiği 12 Kasım erken seçimine 299 milletvekili destek verdi fakat 70 milletvekili karşı çıktı.

Erken seçim kararının onaylanabilmesi için gerekli olan 3’te 2’lik çoğunluk elde edilemeyince önerge meclisten geçmedi.

Parlamento kulislerinde Johnson’ın Noel döneminde erken seçim gerçekleştirmek için yeniden çalışmalar başlatağı yönünde söylentiler var.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
370

Parlamento pazartesi günü erken seçimi oylayacak

6 days önce
349

Brexit yine ertelenmesi erken seçimi getirebilir

1 week önce
274

“Johnson Parlamento’da gerilla savaşına girişecek”

2 weeks önce
447

Parlamentoda yeni yasama yılı açıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin