Anadolu lezzetleri Süleymaniye Camisi organizasyonunda tanıtıldı

8 hours önce
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Dünya lezzetleri arasında çeşitliliği ve yayıldığı coğrafya bakımından zenginliği ile bilinen Anadalu mutfağının seçme lezzetleri Süleymaniye Camisi tarafından organize edilen bir etkinlikle Londralılarla buluştu.

Doğu Londra’da yer alan caminin yan sokağında kurulan stantlar sunulan bir birinden leziz yiyecek ve içecekler hem özlemini çeken gurbetçiler hem de lezzetine müptela olan yabancılar tarafından oldukça ilgiyle karşılandı. 24-28 Ekim tarihleri arasında her gün sabah 11.00’den akşam 21.00’e kadar lezzet dağıtan etkinlik artık gelenekselleşen bir hal aldı.

Komşu olduğumuz İngiliz ve diğer toplum üyelerinin de Türk misafirperverliğini ve Anadolu lezzetlerini tatmalarına imkan veren etkinlik oldukça rağbet gördü. Mantı, tantuni, gözleme, börek, lahmacun, diğer kebap çeşitleri ve ev yapımı tatlılar ile Anadolu’nun birbirinden farklı lezzetlerinin satışa sunulduğu lezzet şöleninde adeta yok yoktu.

Her yıl belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerin ortak amacı, toplanan bağışların hayır işlerine harcanması.

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