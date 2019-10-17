İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

Londa’da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun iki üyesi, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı.

İşe gitmek üzere istasyona gelen yolcular, çevrecilere tepki göstererek trenin üzerinden inmelerini istedi. İnternette yayınlanan görüntülerde, bir yolcunun “İşe gitmem gerekiyor, ekmek götürmem gereken çocuklarım var” dediği duyulurken, başka bir yolcunun da sandviç attığı görüldü.

TRENİN ÜZERİNE ÇIKIP AŞAĞI ATTILAR

Eylemlerine devam eden protestoculardan biri, yolcular tarafından ayağından çekilerek platforma düşürüldü. Eylemine devam eden diğer protestocu ise trenin üzerine çıkan bir yolcu tarafından aşağıya atıldı. Her iki protestocu da istasyon görevlileri müdahale edene kadar yerde dövüldü. Polisten daha sonra yapılan açıklamada, iki ayrı istasyondaki ulaşımı aksatma eylemlerinde 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sky News kanalı ise başka bir istasyonda kendilerini yapıştırıcı ile trene yapıştıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.