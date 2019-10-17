İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

3 hours önce
0 213 Bir dakikadan az

Londa’da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun iki üyesi, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı.

 

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

İşe gitmek üzere istasyona gelen yolcular, çevrecilere tepki göstererek trenin üzerinden inmelerini istedi. İnternette yayınlanan görüntülerde, bir yolcunun “İşe gitmem gerekiyor, ekmek götürmem gereken çocuklarım var” dediği duyulurken, başka bir yolcunun da sandviç attığı görüldü.

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

TRENİN ÜZERİNE ÇIKIP AŞAĞI ATTILAR

Eylemlerine devam eden protestoculardan biri, yolcular tarafından ayağından çekilerek platforma düşürüldü. Eylemine devam eden diğer protestocu ise trenin üzerine çıkan bir yolcu tarafından aşağıya atıldı. Her iki protestocu da istasyon görevlileri müdahale edene kadar yerde dövüldü. Polisten daha sonra yapılan açıklamada, iki ayrı istasyondaki ulaşımı aksatma eylemlerinde 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sky News kanalı ise başka bir istasyonda kendilerini yapıştırıcı ile trene yapıştıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

25 mins önce
21

FETÖ’den yargılanan Aranç’ın damadı delil yetersizliğinden beraat etti

1 hour önce
50

BK-KÖF continues to grow across the UK

2 hours önce
313

Yeni anlaşma ile gelen Brexit ön görüleri

6 hours önce
183

Brexit: “We got a great new deal”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin