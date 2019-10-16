Doğumdan sonra eşini ve bebeğini bıçakladı

GENÇ kadın doğum yaptıktan sonra Facebook hesabından mutluluk mesajı paylaştı, 30 dakika sonra kocası kendisini ve bebeğini bıçakladı. Minik bebek hayatını kaybederken kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Genç kadın uzun zamandır anne olmak istiyordu. Çok sevdiği kocasıyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşıyordu. Heyecanla minik bebeğini kucağına almayı bekliyordu. Kısa bir süre önce hamileliğin son döneminin fotoğrafını paylaştı ve “39 hafta” diye yazdı. Artık doğuma sayılı günler kalmıştı.

20 Eylül’de bebeğinin dünyaya geldiğini gösteren fotoğrafını paylaştı. Bir oğlu olmuştu ve o artık dünyanın en mutlu kadınıydı. Oğluna sonunda kavuşmuştu. İlk günlerde çocuktan dolayı yeteri kadar uyuyamadığını ifade etmek için gülerek yaptığı paylaşımda uyumak istediğini yazıyordu.

Son paylaşımını ise 2 Ekim’de yaptı. Oğluna kavuştuğu için şükrediyordu. Şöyle yazdı: Tanrı’dan beni her zaman sevecek bir adam göndermesini istedim. O yüzden bana bir oğul verdi. İşte bu mesajdan sadece 30 dakika sonra acil servis telefonla arandı ve bir bıçaklı saldırı olayı yaşandığı bildirildi. Kocası kendisine ve bebeğine saldırmıştı.

Genç kadın ve 3 haftalık oğlu ölümcül yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tüm müdahalelere rağmen minik bebeği kurtarmayı başaramadı. Hayatının en büyük şokunu yaşayan anne ise şu anda yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor. Genç kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Newcastle, Wallsend North Tyneside’da yaşanan olay bölge halkını da şoka uğrattı. 21 yaşındaki Andreea Stefan ve eşi Denis Erdinch Beytula’nın sevgi dolu bir çift olduğunu söyleyen komşuları hala olayın şokunda. Hayatını kaybeden küçük Andrei için henüz cenaze düzenlenmedi. Yakınları bunun için Andreea’nın hastaneden çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Northumbria Polisi Dedektif Baş Müfettişi Dave Cole, yaşananların bebeğin annesi için çok yıkıcı olduğunu ancak Wallsend’de yaşayanların anneye her türlü destek verdiğini açıkladı. Komşularından mahremiyet konusunda dikkatli olmalarını isteyen Cole, herkes bu konuda çok hassas, dava ilerledikçe bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyledi.