Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu büyümeye devam ediyor

BİRLEŞİK Krallık’ın tüm bölgelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türkleri kapsayan, siyasi bağımsızlığa sahip, yerel örgütlenmeye dayalı bir örgüt olan Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF), büyümeye devam ediyor.

Britanya’da okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dayanışma ve topluluk hissiyatını geliştirmeyi amaçlayan BK-KTÖF, adaptasyon zorluklarını gündeme getirmek, etkinlik düzenlemek, burs hakkı başta olmak üzere KKTC hükümeti nezdinde öğrencilerin haklarını savunmak, Birleşik Krallık hükümeti ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde Kıbrıslı Türk öğrencileri ilgilendiren konularda lobicilik yapmak, Kıbrıslı Türk mezunlar ve öğrencilerin dahil olduğu bir ağ kurmak, Birleşik Krallık’ta okuma düşüncesinde olan gençlere yardımcı olmak, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağlamak ve diğer öğrenci örgütleriyle ilişkileri yürütmek gibi pek çok görevi amaçlıyor.

Örgüt, 14 bölgede kurulmuş, tüm Kıbrıslı Türk öğrencilerin üye olabileceği yerel örgütlerden ve bunlar aracılığıyla belirlenen merkezi bir yönetimden oluşuyor ve yüzlerce üyeye sahip. Her bölgede kolay örgütlenebilmek ve üyelerin istek ve sorunlarını belirtebilmesi içinse platformlar oluşturulmuş.

BK-KTÖF, tüm siyasi parti ve örgütlerden bağımsız olan bir yapı olmakla birlikte, herhangi bir siyasi örgüte hizmet etme amacı da gütmüyor. Öğrencilerin temsiliyeti ise yıllık seçimlerin olduğu bir yapı sayesinde demokratik ve katılımcı bir şekilde sağlanıyor.

Düzenli aralıklarla farklı şehirlerde ve birbirlerine yakın bölgelerdeki Kıbrıslı Türk öğrenci topluluklarının kaynaşması ve yeni gelen öğrencilerin diğer Kıbrıslı Türklerle tanışması adına etkinlikler düzenleyen örgüt, bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin talep, şikayet, sorun ve dileklerine kulak verilmesi mümkün kılınarak, ihtiyaç halinde ekstra oturumların düzenlenebilmesi ve gündem odaklı komitelerin yaratılabilmesini hedefliyor.

BK-KTÖF, Kıbrıslı Türk öğrencilerin var olan burs hakları ve bu bursların süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri adına da çalışmalar yürütmekte. Öğrencilerin burs haklarının kalıcı olarak takipçisi olmayı söz veren federasyon, daha fazla öğrencinin mümkün olduğunca burslardan yararlanabilmesi için de uğraş veriyor.

Kıbrıslı Türk öğrencileri ilgilendiren konularda Birleşik Krallık kurumları ve hükümeti nezdinde lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve bunun yanında Birleşik Krallık çapında örgütlenmiş bulunan Kıbrıslı Rum öğrenci örgütleri ve diğer tüm öğrenci örgütleriyle bağlantı kurulmaya çalışılması da federasyonun kendine biçtiği görevler arasında.

Üniversiteye giriş süresince bazı üniversitelerde Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı adres ve benzeri bürokratik statü sorunlarının çözümünün üzerine gidilmesi; ayrıca Kıbrıslı Türk olmakla beraber Avrupa Birliği vatandaşlığından mahrum bırakıldığı için mağduriyet yaşayan öğrenciler için seçenekler ve yapılabileceklerin gündeme getirilmesi de örgütün hedeflerinden biri.

BK-KTÖF, Kıbrıs’tan yabancı bir ülkeye gelip okumak ve adapte olmanın zor olduğu gerçeğinin bilinci ile nerede olurlarsa olsun Kıbrıslı Türk öğrencilere “yalnız değilsin” mesajı vermeyi hedeflemekle beraber; benzeri konulardaki sorunların ve endişelerin de güvenli bir ortamda konuşulmaya başlamasını sağlayarak bir destek ve yardımlaşma ağı da kurmaya çalışıyor.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’na katılma ise çok kolay. Örgütün Facebook sayfasında yer alan online üyelik formunu doldurmak yeterli.