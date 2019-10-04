Trende ‘koltuk için’ kavgası çıktı

2 hours önce
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Trende yaşanan ‘koltuk için’ kavgası çıktı. Kavga ise mağdurun, “Ben daha güçlüyüm” diyen diğer adamın kafasına atmasıyla son buldu.

Olay çarşamba günü Londra’dan Southend-on-Sea giden trende gerçekleşti. 

Mağdur ile hırsızlık yapmadığını iddia eden kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Sosyal medya raporlarına göre, bir tanık sakallı adam suistimal ettiğini ve diğer yolcularla savaşmaya çalıştığını iddia ediyor.

Sakallı adam polis tarafından tutuklandığı Upminster istasyonunda trenden alındı.

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