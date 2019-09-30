İngiltere Magnitsky yasası çıkaracak, insan hakları ihlallerinde mal varlıkları dondurulacak

Ingiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra (Brexit) insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilerin mal varlıklarını dondurmayı öngören Magnitsky yasasını çıkaracağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 2012 tarihinde kabul edilen Magnitsky yasası Amerikan hükümetinin, dünyada insan hakları ihlalleri veya dünyada yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kişilere, şirketlere ya da kurumlara yaptırım uygulamasını öngörüyor.

Raab, pazar günü Manchester’da partisinin yıllık konferansında yaptığı konuşmada “İşkence dahil insan hakları ihlallerinden sorumlu olan bireylerin mal varlıklarını dondurmayı ve vize yasakları getiren bir Magnitsky yasasını İngiltere’de yürürlüğe koyacağız.” dedi.

İngiliz Parlamentosu, 2018 yılında hükümete, insan hakları ihlallerinde bulunan kişilere karşı yaptırım uygulamayı öngören ve “Magnitsky değişikliği” olarak anılan Kara Para Aklama ve Yaptırımlar Kanunu’nu kabul etmişti. Dışişleri Bakanı Raab bahsettiği yasanın mevcut kanunlardan farkına ilişkin detay vermedi.

Magnitsky Yasası nedir?

ABD’deki Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası’nın adı, 2009 yılında Rusya’da gözaltındayken işkenceye maruz kaldığı, tıbbi müdahale talebinin reddedildiği ve hapisteki hücresinde ölü bulunduğu belirtilen Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky’den geliyor.

Rusya, Magnitsky’nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü ileri sürüyor ancak bazı insan hakları kuruluşları avukatın ülkedeki üst düzey hükümet yetkililerinin vergi kaçakçılığını ortaya çıkardığı için hedef alındığına inanıyor. Olayın ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya’nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını talep etti.

Bu doğrultuda 2012’de Magnitsky’nin adı verilen yasa Amerikan Kongresi’nden kabul edildi. Bu yasa, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğuna inandığı Rus yetkililerin ABD’deki mal varlıklarını dondurma ve ABD’ye girişlerini yasaklama gibi bazı yaptırımlar uygulamasını öngörüyordu. 2016 yılında ise yasanın kapsamı genişletildi ve sadece Rusya odaklı bir yasa olmaktan çıkıp küresel boyut kazandı.