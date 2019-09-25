Johnson’ın hukuksuz biçimde askıya aldığı parlamento yeniden toplandı

Avam Kamarası’nın milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyeleri, Yüksek Mahkeme’nin dünkü kararı ardından bugün yeniden açılan parlamentoda yerlerini aldılar.

Meclis Başkanı John Bercow Yüksek Mahkeme kararı ile parlamentonun askıya hiç alınmamış sayıldığını, tutanaklara “oturumlara ara verildiği” şeklinde geçeceğini söyledi.

Hukuk sürecinde önemli rol oynayan İskoçya Yüksek Mahkemesi’ndeki bir önceki başvurunun başını çeken İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Joanna Cherry de ilk söz alan vekillerden biri olarak mahkeme kararının hükümetlerin hukukun üzerinde olmadığı yolundaki demokratik geleneği sürdürdüğünü kaydetti ve Adalet Bakanı Geoffrey Cox’dan parlamentonun askıya alınması konusunda hükümete nasıl bir hukuki tavsiye verdiğini açıklamasını istedi.

Adalet Bakanı Geoffrey Cox, mahkeme kararına uyacaklarını fakat gerek İskoçya gerek İngiltere mahkemelerinde ilk başvurularda hükümetin pozisyonunu destekleyen yargıçlar da bulunduğunu, dolayısıyla bunun hukuken tartışmalı bir konu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Beş haftalık kapatma kararı Yüksek Mahkeme tarafından sert bir kararla hukuksuz ve geçersiz bulunan Başbakan Boris Johnson’un Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için gittiği New York’dan dönüşünde parlamentoda aldığı bu son yenilgi üzerine bir konuşma yapması bekleniyor.

Boris Johnson, mahkemenin kararına saygı göstereceğini ama “mahkeme ile asla hemfikir olmadığını” söylemişti

Maliye Bakanı Michael Gove da mahkemeyi eleştirmeyeceğini ama tutumunu benimsemediğini söyledi ve günün ilerleyen saatlerinde Avam Kamarası’ndaki parti grubunun lideri Jacob Rees-Mogg’un mahkeme kararıyla ilgili olarak hükümetin resmi yaklaşımını açıklayacağını bildirdi.

Bugünkü oturumun gündeminde Başbakan’a sorular başlığı yok ama acil sorular, bakanlıklar tarafından yapılacak açıklamalar ve acil gündem önerileri gündeme girebilir.

BBC parlamento muhabiri şu ana kadar acil soru kapsamında 32 vekilin söz istediğini ve başbakanın da bir konuşma yapmasının beklendiğini belirtti.

Dün Yüksek Mahkeme’nin “oy birliğiyle” verdiği tarihi kararından sonra ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de meclisin açılış oturumu dolayısıyla, partisinin halen devam eden kongresinde yapması beklenen “liderlik konuşması”nı erteledi.

BBC’ye konuşan Corbyn, Boris Johnson’un istifa etmesi gerektiğini mahkeme kararının başbakanı çok zor durumda bıraktığını söyledi.