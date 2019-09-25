CHP İngiltere Birliğinde de Aşure paylaşıldı

CHP İngiltere Birliğinde de Aşure lokmaları paylaşıldı. 22 Eylül Pazar günü saat 12.00’de partinin temsilcilik binasına düzenlenen etkinliğe partililerin yanı sıra İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Kadir Yörük de katıldı.

Uzun yaz tatilinin ardından CHP İngiltere Birliği çalışmalarına hız kattı. Toplumun manevi değerlerine hassasiyetle yanaşan CHP İngiltere Birliği, temsilcilik binasında Londralılara Aşure ikram etti. Alevi’siyle Sünni’siyle vatandaşları bir araya getiren etkinlik sıcak bir ortamda gerçekleşti.

CHP İngiltere Birliği üyeleri tarafından hazırlanan Aşureleri Birlik Başkanı Kazım Gül ikram etti.