Evlendikten sonra eşcinsel olduklarını fark edip boşandılar

Yaklaşık 13 ay önce evlenen 25 yaşındaki Scott Turner-Smith ve 30 yaşındaki Jo Turner evliliklerinde bir sorun yaşıyordu. İkisi de birbirlerine soğuktular, aynı yatağa girmek onlara zor geliyordu. İlk dönemlerde bunun birbirlerine alışma evresi olduğunu düşündürler ancak öyle olmadı.

İkili yavaş yavaş kendilerinin farkına varıyordu. Sonunda önce kendilerine ardından da birbirlerine itirafta bulundular. İkisi de eşcinseldi… Bir süre bunu herkesten sakladılar. Ardından da sosyal medya hesaplarından gerçeği herkese ilan ettiler.

Çifti tanıyanlar bu durum karşısında her ne kadar şaşırmış olsa da, ikiliye destek verdi. Bir çok arkadaşı ikiliye cesur olmaları gerektiğini belirterek her zaman yanlarında olacaklarını açıkladı.

Tek celsede boşandılar

Çift, resmi prosedürden dolayı anlaşmalı boşanma davası açtı. Hakim, eşcinsel olduklarını beyan eden çifti tek celsede boşadı. Birlikte girdikleri mahkeme salonundan çok iyi arkadaş olarak çıktılar. Arkadaşlarıyla bir araya gelip, boşanmalarını kutladılar.

TV dizisi olarak yayınlanmasını istiyorlar

Diş hekimi olan Jo Turner, yaşadıklarının televizyon dizisi olarak yayınlanmasını istediğini söyledi. Bunun için senaryoyu yazmaya başladığını söyleyen Jo’ya arkadaşları da destek vereceklerini açıkladı.

Kocasının arkadaşıyla birlikte

25 yaşındaki Scott Turner-Smith, kocasından boşandıktan sonra kocasının yakın arkadaşı diş hekimi Wendy Rennie ile birlikte olmaya başladı. Jo ise henüz bir sevgiliye sahip değil. Scott eski eşine eğer uygun bir zamanda sevgili bulabilirse çifte düğün yapabileceklerini söyledi.